Le parlement met fin aux écouteurs offerts avec les smartphones au nom de l’écologie

Pour ce qui est des raisons sanitaires invoquées pour justifier l’ajout d’écouteurs dans les emballages, l’homme politique note que « les instances d'expertise internationale, comme l'Organisation mondiale de la santé, ont jusqu'à présent réfuté l'existence d'un lien de cause à effet établi entre une exposition aux champs électromagnétiques produits par les téléphones portables et des pathologies chroniques ». Il assure ainsi que « rien n'indique que la fourniture gratuite d'écouteurs protège plus largement ces utilisateurs intensifs des risques sanitaires identifiés ».