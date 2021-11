Samsung Galaxy S20 : la version Fan Edition 5G chute de prix avant le Black Friday

Maintenant, place aux spécificités techniques du téléphone qui est pourvu d'un superbe écran AMOLED 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Viennent s'ajouter à cela un processeur Snapdragon 865 compatible 5G, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via carte SD). Globalement, le Galaxy S20 FE tient la route en terme de performances. La fluidité est excellente sur la plupart des tâches et tous les jeux tourneront sans aucun souci.