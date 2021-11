Alphabet (Google) lance une société qui utilisera l'IA pour la création de médicaments

Pour Demis Hassabis, « l'utilisation fondamentale de méthodes informatiques et d'IA de pointe peut aider les scientifiques à faire passer leur travail au niveau supérieur et à accélérer drastiquement le processus de découverte de médicaments ». Il ajoute : « Les méthodes basées sur l'IA seront de plus en plus utilisées non seulement pour analyser des données, mais également pour créer de puissants modèles prédictifs et génératifs de phénomènes biologiques complexes ».