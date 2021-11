Logitech C920 HD : le prix de la webcam s'effondre chez Amazon

La Logitech C920 HD Pro revient souvent dans les guides et comparatifs sur les meilleures webcams disponibles. Et pour cause, son rapport qualité/prix ne s'est pas émoussé avec les années.

Il s'agit d'une petite webcam a posé sur le haut de son écran et qui pivote de haut en bas (mais pas latéralement) pour un réglage optimal. D'ordinaire vendue à 109€ sur Amazon, elle profite des offres avant le Black Friday pour voir son prix dégringoler à 54€, soit 50% d'économie.