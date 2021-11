Wang Yaping devient la première Chinoise à réussir une sortie dans l'espace

Depuis le 15 octobre dernier, la Chine compte à nouveau trois astronautes en orbite autour de la Terre. Les occupants de la mission Shenzhou-13 ont rejoint à cette date la Station Spatiale chinoise (SSC), qui compte actuellement un module principal (Tianhe) et présente un profil étendu, car deux grandes capsules cargo Tianzhou sont amarrées à l'avant et à l'arrière.

La station elle-même est une avancée majeure pour le spatial chinois, et la première mission Shenzhou-12 entre juin et septembre fut couronnée de succès. La nouvelle rotation Shenzhou-13 est là pour poursuivre les travaux, et prouver que la SSC peut accueillir des astronautes en permanence pour des missions de longue durée de six mois. En plus d'un « nouveau », Ye Guangfu, la mission compte sur l'expérience de Zhai Zhigang (commandant) et de Wang Yaping, devenue en 2013 la deuxième femme chinoise en orbite.