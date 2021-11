Les premières photos du Galaxy S22 Ultra dans la nature, pas de révolution à l'horizon

Tout d'abord, il est impossible de ne pas remarquer la ressemblance frappante entre le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy S22 Ultra. Ce dernier arbore par exemple un écran doté de bords incurvés, d'un design général assez carré et d'une fente pouvant accueillir le S Pen. La découpe de l'écran n'a pas bougé d'un iota non plus.