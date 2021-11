Windows 11 : Microsoft n'a pas fini de bosser sur la barre des tâches

Parmi les soucis rapportés par la communauté, nous retrouvons des info-bulles mal positionnées ou encore la duplication de certaines icônes (un phénomène qui serait assez rare). De plus, des fonctionnalités manquent toujours à l'appel. C'est par exemple le cas du drag & drop, qui permet de glisser et déposer des applications dans la barre, et de la prise en charge des secondes pour l'horloge. Aussi, Windows 11 veut nous pousser à utiliser les widgets pour accéder aux fonctionnalités additionnelles de ses apps… Un parti pris assez discutable.