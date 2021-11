L'Apple TV 4K profite d'une belle promo avant le Black Friday

Cdiscount n'attend pas le prochain Black Friday pour baisser le prix de l'excellente Apple TV 4K .

Au cours d'une durée indéterminée, le site marchand français propose à ses membres d'acquérir la fameuse passerelle multimédia de la firme de Cupertino au tarif de 161,10 euros au lieu de 179 euros. La réduction de 10% s'effectue grâce au coupon AFFAIRE10 qui doit être saisi au cours de l'étape du panier.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 64 Go de l'Apple TV 4K, et le produit vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.