Disney+ Day : de nombreux nouveaux contenus exclusifs arrivent sur Disney+ le 12 novembre

D'après la communication de la compagnie, la catalogue Disney+ va en effet accueillir le film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux , pourtant sorti il y a peu dans nos cinémas (la question d'un éventuel surcoût reste donc entière). Même chose pour le film d'aventure Jungle Cruise avec The Rock, bien que le service confirme dans ce cas sa « mise à disposition de tous les abonnés ».

Le reste du programme soulève moins d'interrogations. Nous pourrons voir sur Disney+ la nouvelle version du classique Maman, j'ai raté l'avion !, Home Sweet Home Alone, ainsi que plusieurs courts-métrages autour des Simpson, de Frozen, de Luca et bien d'autres œuvres Disney, y compris quelques séries.

Parmi ces dernières on retient l'arrivée de Dopesick avec Michael Keaton sur Star, des épisodes spéciaux centrés sur le futur de Star Wars (dont Under the Helmet : The Legacy of Boba Fett) et de l'univers Marvel, et enfin cinq épisodes de la saison 2 de The World According to Jeff Goldblum.

Rendez-vous le 12 novembre !