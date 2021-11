Apple Silicon : vers des puces gravées en 3 nm et jusqu'à 40 coeurs

Au total, trois puces différentes auraient été repérées, avec comme noms de code Ibiza, Lobos et Palma. La première serait plus bas de gamme et utilisée dans un MacBook Air voire dans un iPad, tandis que les deux autres conviendraient à un MacBook Pro (Lobos) et un Mac Pro (Palma), l'ordinateur de bureau de la marque à la pomme. La dernière serait celle équipée de 40 cœurs.