Faillite de Swoon : quelles sont les bonnes pratiques pour éviter de perdre vos économies dans une néobanque ?

Les néobanques, ces pure players financiers ou banques en ligne, présentent divers avantages, comme un gain de temps, d'argent et une simplification des opérations, démarches et procédures, grâce à la dématérialisation. Mais le modèle économique des néobanques (si tant est qu'on puisse les appeler ainsi) n'est pas encore certain, comme vient nous le rappeler le placement en liquidation judiciaire de Swoon, envoyée au tapis cet été. Bon nombre d'entre elles voient encore la rentabilité comme un doux rêve, si ce n'est Boursorama, le numéro un du secteur, tout juste bénéficiaire avec plus de 2,5 millions de clients en France. Il existe en tout cas quelques vérifications simples qui vous aideront à savoir si votre argent est à l'abri ou non.