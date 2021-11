Vous pourrez bientôt supprimer vos vieux messages sur WhatsApp

Le site WABetaInfo a réussi à activer une nouvelle fonctionnalité dans la version la plus récente de la bêta de WhatsApp qui permet d’effacer des messages bien plus anciens. Le site explique avoir pu en retirer certains datant d’au moins deux mois via l’option « Supprimer pour tout le monde ». Il lui est cependant impossible de savoir avec certitude s'il n’y a plus aucune limite de temps ou si elle a été amplement allongée.