L'iPad est trop cher ? Samsung Galaxy Tab A7 Lite, une bonne alternative à petit prix

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite dispose d'une mémoire RAM de 3 Go et d'un stockage interne de 32 Go. Pour visionner le dernier épisode de votre série préféré ou lire les derniers articles de Clubic en ligne, c'est idéal. Et si le stockage ne vous suffit pas, celui-ci peut être augmenté jusqu'à 1 To grâce à l'emplacement prévu pour une carte microSD. Idoine pour emmener avec vous vos sons, films, photos et autres fichiers divers sans encombre.

Niveau connectique, la tablette est compatible avec le Wifi 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0 et dispose d'un port USB-C/USB 2.0 ainsi que d'une prise Jack 3,5 mm. Concernant la partie photo, la Samsung Galaxy Tab A7 embarque un capteur arrière de 8 MP et un capteur avant de 5 MP. Un produit qui n'attend plus que d'être glissé sous le sapin.