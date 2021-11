Le prix du Samsung Galaxy S21 chute avant le Black Friday avec ce nouveau code promo

Pour obtenir ce tarif, nous avons opté pour le modèle blanc en version 8 Go/128 Go. Quel que soit le coloris que vous choisissez, le code promo RAKUTEN20 s'applique. Ici donc, vous profitez d'un smartphone des plus modernes dans une agréable robe blanche au design épuré. Son écran AMOLED Full HD de 6,2", d'une définition de 2400 x 1080 et d'une résolution de 421 ppi, profite de la technologie HDR10+ et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La puce Exynos 2100 couplée aux 8 Go de mémoire RAM offrent des performances très agréables, ce qui se vérifiera également niveau connectivité grâce à la compatibilité 5G de ce smartphone Samsung (sous réserve de souscription à un forfait adéquat et de disponibilité du réseau). Le S21 dispose également de l'option double SIM et vous est livré avec Android 11.