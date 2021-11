Un cheval de troie sur le Play Store déroberait vos coordonnées bancaires, voici comment le reconnaître

Un cheval de Troie (trojan) dangereux et peu sophistiqué se cache donc derrière ce fameux « PDF+ » et qui peut aisément voler les coordonnées bancaires et toute donnée personnelle des victimes peu vigilantes. Le site espagnol a d’ailleurs extrait l’APK et l’a soumise à l'analyse de VirusTotal et le résultat est sans appel. 13 antivirus détectent un malware , mais Play Protect n'y voit aucune menace de son côté, bien que cette dernière ne soit pas très sophistiquée.