Offre imbattable Single Day : pourquoi faut-il craquer sur l'offre NordVPN ?

NordVPN cumule de nombreuses qualités, à commencer par celle de vous permettre de surfer en ligne de manière plus sécurisée. Vos informations et autres données personnelles en ligne sont protégées des cybercriminels grâce à un chiffrement en AES-256 bits. Il s’agit à ce jour de la plus haute norme de chiffrement possible, réputée parmi les plus sûres au monde. Le principe est tout simple : un seul clic sur le bouton Quick Connect et le tour est joué !

Un autre atout de ce VPN est de vous offrir une navigation anonyme garantie. Qu’il s’agisse d’un choix manuel ou délégué à NordVPN, le service est à même de vous proposer une adresse IP appropriée. Celle-ci masque ainsi la vôtre pour assurer une navigation incognito. Pour mener à bien sa mission, la firme dispose d’une offre pléthorique de 5100 serveurs répartis dans 60 pays. Votre adresse IP de substitution donne ainsi l’illusion que vous êtes localisé dans un autre pays. De quoi échapper au tracking en ligne et aux publicités ciblées, mais aussi d’accéder à du contenu habituellement bloqué dans le pays où vous prenez réellement lieu. L’essentiel est là : vous conservez vos préférences pour vous, et ce, sans les dévoiler indépendamment de votre volonté à des tiers.

La confidentialité est un vrai cheval de bataille pour NordVPN, qui fait du zéro log l’un de ses fondements. Le service ne conserve aucune de vos données et ses solutions vous garantissent un accès privé et une protection de la propriété intellectuelle maximale. Dans cette perspective, la technologie NordLynx, basée sur le protocole open source WireGuard, intègre un double système NAT (Network Address Translation). Celui-ci permet d’établir une connexion VPN sans avoir à stocker de données identifiables sur le serveur, et ainsi compromettre la confidentialité des utilisateurs. Pour prouver cet engagement, NordVPN a fait réaliser deux audits indépendants validant sa politique de non-conservation du registre d’activité. Face à la concurrence, c’est une vraie sécurité que vous garantit NordVPN.