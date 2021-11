TCL cajole les gamers avec une portée de téléviseurs Mini-LED compatibles AMD FreeSync

Cette mesure va permettre à TCL de rejoindre LG, Samsung, Panasonic ou encore Philips au rang des marques qui proposent sur leurs téléviseurs la vision d'AMD pour le VRR (variable refresh rate).

« Nous avons entrepris de créer la meilleure expérience de jeu pour nos clients en identifiant les problèmes qui frustrent les joueurs (latence d'entrée, déchirement de l'image et stuttering pendant le jeu ou la lecture vidéo), puis nous avons trouvé des solutions », a indiqué Shaoyong Zhang, CEO de TCL Electronics, cité par FlatPanelsHD. « Grâce à une innovation continue, nous avons créé l'expérience immersive ultime : le nouveau téléviseur TCL Mini LED 4K TV C825 offre une fluidité de jeu incroyable et bénéficie de la certification AMD FreeSync Premium », lit-on plus loin.