Plus de 8 millions d'euros blanchis via Twitch : comment est-ce arrivé ?

Ce qui a mis la puce à l'oreille de certains utilisateurs, de certains gros streamers turcs et de politiciens, c'est le Leak Twitch . Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'outre le code source de la plateforme furent révélées les sommes perçues par de nombreux streamers, leur chiffre d'affaires. Et il se trouve que certains se sont aperçus que des streamers à l'audience tout à fait confidentielle avaient gagné des milliers et des milliers de dollars, grâce à ces fameux Bits. Et alors même que Twitch ne verse que 1 % des revenus en Bits aux joueurs individuels (1 dollar gagné chaque 100 Bits), certains streamers parvenaient à gagner jusqu'à 2 000 dollars par jour, en n'ayant qu'une base de 40 ou 50 viewers. Aujourd'hui, certains streamers se dédouanent, indiquant avoir cru que ce moyen de gagner de l'argent était tout à fait légal, ignorant d'où il provenait et pensant - sans se poser plus de questions que cela, évidemment - à de simples actes de générosité.