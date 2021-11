Apple, Samsung, Xiaomi : le TOP des offres Single Day AliExpress à saisir

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 est plus abordable encore en ajoutant le code promo FRBON50, et vous auriez tord de vous en priver ! Tout d'abord grâce à un écran Full HD de 11 pouces lumineux et au design des plus épurés disposant d'un taux de rafraichissement de 120 Hz et d'une palette de près d'un milliard de couleurs ! Autant dire que pour vos jeux et autres contenus visionnés, le rendu sera proche de la perfection.