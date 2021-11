Après Starlink, OneWeb et Amazon, Boeing aussi va lancer sa propre constellation de satellites

Concernant la bande de fréquences, le communiqué de la FCC indique que « l'ordonnance d'aujourd'hui approuve la demande de Boeing pour un système de service fixe par satellite en orbite non géostationnaire utilisant des fréquences dans des parties de la bande V (les bandes 37,5-40, 40-42, 47,2-50,2 et 50,4-51,4 GHz), et pour exploiter des liaisons intersatellites (ISL) utilisant des fréquences dans des parties de la bande V (bande 65-71 GHz) ». La bande V permet des vitesses de transfert plus rapides que les bandes Ka et Ku. Cependant, les ondes ont plus de difficulté à pénétrer les objets solides à ces fréquences et se montrent donc plus sujettes aux interférences.