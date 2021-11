Forfait mobile : pourquoi ce forfait à petit prix est le bon plan du moment ?

Prixtel est un opérateur téléphonique qui fonctionne avec le réseau SFR, soit l'un des meilleurs de France. La particularité de Prixtel est de proposé trois forfaits qui fonctionnent par palier. Sobrement baptisés "Le Petit", "Le Grand" et "Le Géant" , ils correspondent tous les trois à un nombre de plus en plus élevé de données mobiles.

Et, dans chacun de ces forfaits, vous avez trois paliers en ce qui concerne la consommation de data. Ainsi, chaque mois, vous allez payer en fonction de ce que vous avez consommé. Attention, il n'est pas possible de passer d'un forfait à l'autre chaque mois. C'est pourquoi il faut être conscient de sa consommation de base afin de souscrire au forfait adéquat.