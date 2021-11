Amazon brade son enceinte connectée Echo Dot à deux semaines du Black Friday

Maintenant, détaillons brièvement les spécificités de l'Amazon Echo Dot (3ème génération). Son design a été revu avec un revêtement en tissu des plus appréciables. L'aspect audio a lui aussi été retravaillé par l'intermédiaire d'un haut-parleur plus puissant. Le son stéréo fait preuve d'une grande richesse et tous les appareils Echo de votre maison pourront se connecter entre eux afin de gagner en efficacité.