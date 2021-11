La RATP épinglée par la CNIL pour une histoire de grève et de conservation des données

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie, en mai 2020, par une organisation syndicale qui à l'époque dénonçait plusieurs entorses au RGPD émanant de la RATP – à savoir une collecte de données non nécessaires, un manquement à l'obligation de limiter la durée de conservation des données et un manquement à la sécurité des données. La CNIL, au terme de son enquête, a prononcé une amende de 400 000 euros tout en détaillant, ce 4 novembre, les faits reprochés et la justification de la sanction.