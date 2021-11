Asus Zenbook 13 : excellent prix sur ce PC portable avec un écran OLED

Place maintenant à la fiche technique de ce PC, qui se place dans la catégorie des ultraportables. C'est la raison d'être de son écran full HD de 13,3 pouces : proposer une formule aisément transportable, avec un poids léger. Ce modèle ne pesant qu'1,14 kilo, on pourra l'emmener facilement avec soi, dans les transports en commun par exemple.

Cela dit, l'appareil ne renonce pas à la capacité de calcul pour autant. Il embarque un processeur Intel Core i5 1135G7 pouvant être cadencé jusqu'à 4,2 Ghz. Il dispose aussi d'une belle quantité de RAM (16 Go) et d'un disque dur de 512 Go. Tous ces composants promettent un démarrage rapide et une utilisation fluide des applications, même gourmandes en ressources.

L'Asus Zenbook EVO-UX325 constitue ainsi un bon ordinateur pour les travailleurs nomades, mais dont l'activité nécessite un appareil performant. Précisons que cet ultraportable comprend aussi le traditionnel clavier rétro-éclairé, ainsi qu'un pavé numérique tactile.