Pixel 6 : Google aussi attaquable qu'Apple en termes de réparabilité

La vidéo permet également de constater que le port de recharge du Pixel 6 est soudé à la carte mère, plutôt que d'être modulaire. Le changer est ainsi nettement plus difficile et peut même induire le remplacement pur et simple de la carte mère – même si cette dernière est opérationnelle. En cas de panne du port de recharge, la recharge par induction reste par contre possible.