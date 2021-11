La carte SanDisk Extreme Carte Mémoire MicroSDXC 128 Go à -56% 🔥

Une carte microSD s'avère utile en de nombreuses circonstances. Que ce soit pour augmenter les capacités de stockages de vos téléphones et ordinateurs portables à moindre frais ou encore d'enregistrer vos clichés pris avec vos appareils photos, ce n'est jamais un achat superflu. Dans ce cas précis, avec 128 Go de stockage interne, ce sont de nombreux fichiers de tous types que vous pouvez emmener avec vous à tout instant, car une carte microSD et ses quelques grammes ne prennent pas beaucoup de place dans votre sac, portefeuille ou encore votre poche !

Homologuée A2, ce n'est pas parce qu'elle est petite que les performances sont réduites, puisque vous profitez de bonnes vitesses comprenant 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Enfin, et c'est également bien pratique selon vos activités, cette carte microSDXC fonctionne à des températures comprises entre -25° et +85° Celsius. Autant dire que vous pouvez faire des plans avec votre drone durant votre séjour au ski en toute sérénité. Un produit de qualité à si petit prix, c'est une satisfaction garantie !