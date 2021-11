La crypto frauduleuse Squid Game repart à la hausse... avec de nouveaux pigeons

Pourtant, tout porte désormais à croire que cette crypto-monnaie était bel et bien frauduleuse. Son site web n'est aujourd'hui plus disponible et le retrait de millions d'euros par les développeurs constitue à lui seul une preuve suffisante. Pourtant, il semble que des personnes motivées par la peur de rater une occasion unique veulent encore y croire, au point de risquer leur argent.