Microsoft : vous allez pouvoir monter des vidéos et de l'audio dans Office

C'est une évolution réussie pour la suite bureautique Microsoft 365 (anciennement Office 365) qui est une formule par abonnement et qui repose sur le Cloud. Cette mouture apporte bon nombre d'améliorations et valide avec brio l'entrée de plusieurs fonctionnalités à l'instar de la gestion des versions des documents et le partage en un clic via OneDrive.