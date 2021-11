Amazon développe sa gamme domotique avec un moniteur de qualité de l'air connecté

C'est un fait, selon l'EPA (Environmental Protection Agency), l'air à l'intérieur de nos maisons serait de deux à cinq fois plus pollué que dans les environnements extérieurs. Aussi, le nouveau Smart Air Quality Monitor d'Amazon vise à vérifier très simplement la qualité de l'air que nous respirons, et permettre à l'utilisateur de prendre les mesures qui s'imposent pour rendre l'atmosphère plus « respirable ».