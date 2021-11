Selon le gouvernement kazakh, un accès direct au système de signalement lui a été donné par Meta (Facebook)

Au Kazakhstan, république d'Asie centrale réputée, entre autres, pour sa capacité à changer le nom de sa capitale en tout juste vingt-quatre heures, la maîtrise des réseaux sociaux semble être un enjeu de préoccupation croissant du gouvernement. En conséquence, après qu'un projet de loi a été soumis au Parlement national en septembre dernier pour protéger les enfants du cyberharcèlement, une nouvelle étape aurait été franchie avec la collaboration de la maison mère du réseau social Facebook, Meta .

Dans un communiqué officiel du ministère de la Communication et du Développement Social, le Kazakhstan affirme que son « ministère […] et Facebook s'accordent pour collaborer de manière rapprochée sur les enjeux relatifs aux contenus offensants. Pour aider le gouvernement du Kazakhstan à garder son cyberespace toujours meilleur et plus sûr, Facebook a accordé au Kazakhstan un accès direct et exclusif au "système de report du contenu", ce qui peut aider le gouvernement à reporter du contenu qui violerait les règlements internes de Facebook de même que les lois kazakhes ».

Le problème, toujours dans le communiqué, c'est que d'un côté, le ministère cite George Chen, un haut responsable de Meta qui serait directeur des politiques publiques régionales de Facebook, comme quoi « Facebook est heureux de travailler avec le gouvernement du Kazakhstan ». Difficile cependant d'authentifier cette déclaration, d'autant plus que de son côté, Facebook n'a pas partagé le communiqué.