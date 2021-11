C'est le Black Friday avant l'heure avec cet écran UltraWide LG 34" à prix fou

LG est un spécialiste dans le domaine des écrans, quels qu'ils soient. Et ici il s'agit d'un écran d'ordinateur qui a la particularité d'être plus large que les écrans classiques. C'est très pratique si on veut avoir deux espaces de travail sur un seul écran, et moins encombrant pour les câbles que deux écrans "normaux" côte à côte.

L'écran UltraWide 34WP65G par LG est en ce moment à -17% sur Amazon, soit un prix qui fond de 349€ à 289€ le temps de la promotion. À ce prix vous bénéficiez en plus de la livraison gratuite, et elle peut être de seulement 24h si vous êtes en plus abonné Prime.