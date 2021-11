Hébergement Web : comment profiter de la promo immanquable du Black Friday chez Hostinger ?

Si Hostinger est la choix de la rédac' Clubic encore en 2021 dans notre comparatif 100% indépendant des meilleurs hébergeurs Web , c'est parce qu'Hostinger cumule de nombreuses qualités pour un tarif défiant toute concurrence. A commencer par le nombre de sites Web qui peuvent être hébergés, puisque vous pouvez en avoir jusqu'à 100 avec une seule souscription. C'est idéal pour gérer un trafic mensuel pouvant atteindre jusqu'à 25 000 visites mensuelles, et dans un contexte de Black Friday, ce n'est que mieux pour faire fructifier vos activités en ligne.



La gestion des sites Web est également facilitée par la possibilité de créer jusqu'à 100 adresses mail, toujours gratuitement, ainsi que des 100 Go de stockage Cloud inclus. Vous ne manquerez de rien. Cela d'autant plus qu'Hostinger vous offre pendant un an, également pour ce tarif mensuel, un domaine (par exemple .fr ou encore .com) d'une valeur de 8,99 € et un certificat SSL, permettant d'accroitre la sécurité du site, d'une valeur de 11,95 €.