Black Friday VPN : pourquoi les prix bas de Surfshark sont exceptionnels ?

En terme de contenu, Surfshark renferme plus de 3200 serveurs répartis à travers 65 pays distincts. Vous pourrez ainsi contourner la censure et les contenus bloqués en France en vous connectant au serveur adéquat. Les vitesses de connexion sont extrêmement rapides et un DNS est appliqué à chaque fois. Une politique stricte de non journalisation est aussi de la partie. Bref, tous vos contenus deviendront accessibles en un rien de temps et sans la moindre contrainte !