Vous cherchez un excellent antivirus avant le Black Friday ? Kaspersky est en promo à un prix imbattable !

Quand on entend Kaspersky on pense tout de suite à l'antivirus. Mais le service présenté ici propose bien plus que ça. Alors bien sûr vous allez être protégé contre les virus, les chevaux de Troie et autres attaques, c'est la base. Mais vous aurez aussi droit à une protection efficace contre les ransomwares et autres malwares.

Et ce n'est pas tout ! Le service de Kaspersky met en place des systèmes de sécurités complémentaires tels que l'Anti-piratage qui assure une protection en empêchent les pirates d'accéder à votre réseau et donc à toutes vos données, ou encore l'Anti-malware qui garantie une protection avancée contre les logiciels espions, adwares, ainsi que les enregistreurs de frappe, ou encore les tentatives de phishing.

Enfin, et ce n'est pas une surprise si vous connaissez la qualité des services de Kaspersky, le logiciel est conçu pour être le plus léger et discret possible. Vous n'avez donc pas à vous soucier de quelconque dégradation de performances pour vos appareils, qu'ils soient neufs ou un peu plus anciens.