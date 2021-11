Pénuries : il va y avoir de l'iPad dans l'iPhone 13

D’après les informations du quotidien japonais Nikkei, la firme de Tim Cook aurait décidé de réduire la production de l’iPad de 50 % pendant ces deux derniers mois afin d’allouer ses composants aux iPhone 13, vedette de son catalogue. Les smartphones les plus anciens seraient également touchés par cette réorganisation puisque la priorité serait donc de livrer les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sous le sapin en temps et en heure.