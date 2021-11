Samsung Galaxy S21 : double promotion sur l'un des meilleurs smartphones du moment 🔥

Lancé en même temps que les S21+ et S21 Ultra  au début de l'année 2021, le S21 de la gamme Galaxy est un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (421 ppp, 120 Hz, HDR10+) et couvrant près 87% de la surface avant.

On retrouve aussi le processeur Exynos 2100, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go non extensible, une batterie de 4 000 mAh compatible avec la recharge rapide à 25 W en filaire et 15 W en sans-fil, ainsi que le fameux système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, la partie photo/vidéo du téléphone dispose d'un triple capteur constitué d'un module Grand angle de 12 MP, d'un module ultra grand-angle de 12 MP et d'un module téléobjectif de 64 MP. Quant au capteur frontal, il embarque un module de 10 MP.

Enfin, il faut savoir que le Bluetooth 5.0, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, le port USB Type-C, le capteur d’empreintes et la reconnaissance faciale font notamment partie de la connectique de l'appareil.