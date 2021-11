Dernières heures pour profiter de l'offre d'Halloween pCloud Encryption à -80% !

Qu'est-ce que le service pCloud Encryption Lifetime ? Comme son nom l'indique il s'agit d'une formule à vie. Vous la payez 99€ et vous êtes tranquille. Mais pour ce prix là, vous pouvez être sûr que vos documents, fichiers et dossiers sont en sécurité.

En effet, pCloud Encryption se charge de chiffrer tous vos documents avec la méthode populaire et non moins inviolable AES 256 bits. Cela fonctionne très simplement : après l'installation il suffit de désigner à l'application quel fichier, document ou dossier vous voulez crypter, et elle s'occupe de tout.

Seul vous aurez accès à votre coffre-fort virtuel et pourrez décrypter vos fichiers. Entre temps, vous pouvez aisément les transporter d'un PC à un autre, les envoyer, les déplacer : personne n'y accèdera. L'entreprise est tellement confiante dans son produit qu'elle offre $100 000 de récompense à quiconque crackera leur code. Et jusqu'ici, personne n'a réussi.

Alors si vous souhaitez profiter de cette offre très complète, qui permet en plus de créer des dossiers partagés ou d'avoir des statistiques détaillées sur vos fichiers : direction pCloud ! L'offre n'est plus valable très longtemps maintenant.