Palm revient... avec des intras sans fil ; comme c'est original !

Résistants à l’eau et à la transpiration grâce à leur une étanchéité IPX4, ces écouteurs disposent de fonctions tactiles sur les tiges pour gérer les appels et la musique. Ils seront d’ailleurs compatibles avec Siri et Google Assistant. D’après le constructeur, les Palm Buds Pro affichent une autonomie variant entre 4,5 et 5,5 heures selon le mode choisi. La batterie de 400 mAh devra impérativement être rechargée par USB-C puisque les écouteurs n’ont aucune compatibilité avec la charge sans-fil .