Le protocole Matter veut relier tous les objets connectés et pourra compter sur Samsung

Matter est la prochaine grande date dans l'univers de la maison connectée. Réunies dans un consortium, les plus grandes marques du secteur souhaitent développer un protocole standard qui permettra aux différents appareils de communiquer, quelle que soit leur plateforme d'origine. Un appareil HomeKit pourra être utilisé avec Google Assistant ou Amazon Alexa, et plus seulement Siri, pour plus de simplicité d'utilisation.

Depuis quelques mois les constructeurs annoncent chacun leur tour leur calendrier de déploiement, comme Amazon qui a récemment indiqué que la quasi-totalité de ses enceintes connectées Echo recevrait une mise à jour pour les rendre compatibles avec Matter.

Le protocole a néanmoins du retard, et alors que son lancement devait intervenir à la fin de cette année, il n'aurait lieu qu'au printemps 2022 , le temps pour les ingénieurs de finaliser le protocole et de résoudre les derniers bugs présents.