Les robots pompiers approchent l'autonomie complète aux États-Unis

Aux États-Unis, le sujet est d'importance. Les recherches de ce genre doivent apporter une réponse face à la multiplication des feux de forêt. Chaque année aux États-Unis, 3 000 personnes meurent en moyenne dans des incendies. Parmi eux, il y a 80 combattants du feu. Mais plus encore, ces chiffres risquent d'augmenter dans les prochaines années.

L'Ouest américain, et plus particulièrement la Californie (là où se trouve le RS3), a subi cette année le second plus grand feu de forêt jamais enregistré dans cette région. Au-delà du coût humain, ce sont 350 000 foyers américains qui brûlent chaque année. Et si le réchauffement climatique entraînait effectivement une multiplication des incendies, accentuant à leur tour les émissions de CO 2 , les robots pourraient offrir un peu de répit aux pompiers. Car, dernier avantage : les robots, comme les feux, ne se reposent pas.

Il reste à convaincre les décideurs d'investir dans des appareils totalement autonomes. Pour Neil Sahota, conseiller sur les questions d'intelligence artificielle aux Nations Unies, il y a encore une réticence institutionnelle à adopter des machines coûteuses et répondant à des besoins parfois de niche. Selon lui, « le problème n'est pas technologique, il est socio-économique ».

Les chercheurs travaillent donc à réduire les coûts de ces engins. Des étudiants de l'université de New York ont récemment démontré qu'un robot-pompier entièrement autonome pourrait coûter entre 40 000 et 50 000 dollars, simplement par l'utilisation de composants moins chers. Dans certains cas, ce prix pourrait même chuter à 10 000 dollars. Mais il faut encore concevoir un tel robot et le tester sur le terrain.