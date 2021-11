Petits arrangements avec le climat : Tesla prend Jaguar Land Rover sous son aile pour lui éviter une grosse amende

Résumons. L'Union européenne a mis en place une réglementation appelée CAFE (Corporate Average Fuel Economy) devant inciter les constructeurs automobiles à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Chaque constructeur doit atteindre des objectifs de réduction sur les émissions moyennes des véhicules qu'ils vendent. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les émissions moyennes des autos vendues ne doivent pas excéder 95 g/km de CO 2 .

Et pour ceux qui ne feraient pas suffisamment d'efforts, l'amende peut être salée. Le montant de l'amende est de 95 euros par véhicule vendu et par gramme de CO 2 moyen au-dessus de la norme. L'objectif, in fine, est d'accélérer la vente des véhicules électriques, ceux-ci étant moins polluants.