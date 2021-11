Tesla : l'ouverture des Superchargeurs aux autres voitures électriques démarre aux Pays-Bas

Voilà le mot d'ordre de la firme américaine Tesla depuis hier aux Pays-Bas : l'ouverture. La firme du truculent Elon Musk, qui accélère sa présence en Europe par l'ouverture prochaine de sa Gigafactory à Berlin (Allemagne) , veut également séduire de nouveaux clients potentiels dans ses « stations-services »

2.0 consacrées aux véhicules électriques, mais pas que : « Cette décision soutient directement notre mission d'accélérer la transition du monde vers l'énergie durable », affirme Tesla.

Dix stations des Pays-Bas font donc office de laboratoire, un test grandeur nature qui permet donc au tout-venant de venir recharger son véhicule électrique, quelle qu'en soit la marque. Tesla surveillera néanmoins la congestion potentielle des stations pour éviter que ses clients ne soient défavorisés par une file d'attente trop importante. Avec 25 000 Surperchargeurs dans le monde, la firme américaine veut accroître sa présence . Ainsi, même si vous avez recours à un système de charge combiné avec une BMW, une Volkswagen, une Porsche, une Audi, une Mercedes ou encore une Ford, vous pouvez sans problème venir vous recharger chez Tesla.

Il faudra néanmoins payer un peu plus cher si votre voiture n'est pas une Tesla (on ne sait combien exactement), mais les prix pourront toutefois être réduits si vous faites partie d'un programme d'abonnement.

De quoi potentiellement conforter l'assise de Tesla sur le Vieux Continent. L'entreprise, valorisée à plus de 1 000 milliards de dollars, se trouve en effet en tête du classement du modèle de véhicule le plus vendu en Europe en septembre 2021, tout type confondu, avec son Model 3 . Là encore, une première historique.