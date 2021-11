L'iPhone va détecter si vous avez un accident de voiture et prévenir les secours

Selon plusieurs sources, Apple travaillerait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité pour ses iPhone et montres connectées , qui viserait à détecter les accidents de voiture pour émettre au plus tôt un appel aux services d'urgence. La fonction serait rendue possible par les différents capteurs intégrés aux appareils de la firme, qui disposent déjà d'une fonctionnalité similaire.

Rappelons en effet qu'Apple propose depuis quelques années un système de détection de chutes sur son Apple Watch. Cette dernière peut alors appeler à l'aide, tout en indiquant l'emplacement de son propriétaire.