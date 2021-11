NVIDIA prépare une annonce « graphique » pour la mi-décembre

Dans un registre sensiblement différent, les GeForce RTX 3070 Ti 16 Go et GeForce RTX 3080 12 Go seraient présentées dès le 17 décembre 2021 pour une sortie en boutique un mois plus tard, le 11 janvier 2022. Compte tenu des difficultés d'approvisionnement, cette accélération du calendrier peut surprendre, mais hongxing2020 s'est rarement trompé.