Les géants du numérique vont (enfin et bientôt) être taxés à hauteur de 15 %

On ne peut plus vraiment les appeler les GAFAM depuis que le groupe Facebook est devenu Meta , et ce serait de toute manière trop réducteur puisque l'idée d'une taxe ne touche pas que les seuls Google (Alphabet), Apple, Meta (Facebook), Amazon ou Microsoft. Plutôt qu'un acronyme, contentons-nous ainsi de les qualifier de « géants du numérique », ce sera plus simple.