Un ransomware s’attaque aux joueurs de Minecraft

Cependant, le ransomware utilisé étant une variante du ransomware Chaos, de base considéré comme un wiper, l'attaque est plus destructive qu'autre chose. Seuls les fichiers faisant moins de 2 Mo sont chiffrés mais des octets aléatoires sont ajoutés aux autres fichiers, ce qui les rend inutilisables et impossibles à récupérer. Il n'est pas encore clair si c'est un choix délibéré ou si les attaquants sont inexpérimentés et ont fait des erreurs dans leur code.