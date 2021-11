Surfshark lance sa suite de sécurité tout en un à un prix défiant toute concurrence !

Le célèbre fournisseur de VPN Surfshark développe son catalogue ! Sa nouvelle suite de sécurité, nommée Surfshark One, vous permet d'obtenir à la fois un antivirus, un VPN mais aussi un outil pour les moteurs de recherche et une fonctionnalité d'alerte en cas de fuite de données personnelles. Et tout cela à un prix plus qu'alléchant !