Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 Go est à un prix imbattable chez Rakuten 🔥

Difficile de résumer le S20 Ultra de Samsung sans tomber dans l'avalanche de chiffres. L'appareil comprend une batterie de 5000 mAh, 16 Go de RAM, un écran rafraîchi en 120 Hz et un module photo dont le capteur principal emmagasine 108 mégapixels. Vous voyez ?

Toutes ces caractéristiques en font un modèle très haut de gamme. L'écran, d'abord, affiche une diagonale flirtant avec les 7 pouces et affichant une définition WQHD+. Avec ses 120 Hz, elle offre une expérience sublime en multimédia ou pour le jeu vidéo.

Et cela tombe, car l'appareil a les composants nécessaires pour suivre même les applications les plus gourmandes. Outre ses 16 Go de mémoire vive, il embarque un SoC Exynos 990. L'ensemble dispose d'une puissance de calcul élevée, même pour un modèle de cette gamme de prix.

Avec ses trois modules photos, l'appareil se veut polyvalent et peut réaliser des clichés de différentes natures. Sa grande batterie s'accompagne de son côté d'une charge rapide appréciable au quotidien. Grâce à elle, le S20 Ultra pourra être pleinement rechargé en un rien de temps.