Uber + Hertz + Tesla, c'est un sacré mic-mac mais on vous explique !

Plus tôt dans la semaine, la société de location de véhicules Hertz annonçait avoir commandé 100 000 Model 3 à Tesla. On apprend aujourd'hui par un blogpost qu'Uber s'est mêlé de l'échange et a déjà réservé la moitié des Model 3 de Hertz pour ses propres conducteurs dans le cadre d'un partenariat.