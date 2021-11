Forfait mobile : le forfait RED by SFR sans engagement est à 13€ pour 70 Go

Jusqu'au mardi 2 novembre 2021 inclus, les nouveaux clients de l'opérateur ont donc la possibilité de souscrire à ce forfait RED by SFR à 13 euros par mois.

Le forfait comporte des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile contenant 70 Go de data depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, le client pourra profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 10 Go de données mobiles comme en France.

Pour information, RED by SFR prélèvera en une seule fois la somme de 10 euros pour l'envoi par voie postale de la carte SIM triple découpe et le nouveau client pourra conserver gratuitement son numéro de mobile actuel par l'intermédiaire du code RIO consultable par SMS ou par un simple appel.

Enfin, pour accompagner le forfait, l'opérateur suggère divers smartphones issus de grandes marques qui font l'objet d'offres intéressantes.